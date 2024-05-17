Силы ПВО уничтожили все 20 'Шахедов', которыми ночью Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины в ночь на 17 мая обезвредили все 20 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты начали запускать их с вечера предыдущих суток в нескольких направлениях.

Кроме Харьковщины, где зафиксированы также ракетные попадания, агрессор нацеливался и на южные, западные регионы. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, российские ударные БПЛА летели на Украину из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.

Над отражением воздушного нападения работали истребительная авиация и зенитные ракетные войска ВС, мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя защитники сбили 20 "Шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

Над Полтавщиной защитники неба сбили три ударных БПЛА еще вечером в четверг. Глава ОВА Филипп Пронин отметил, что обошлось без пострадавших, разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительную атаку "Шахедами" враг устроил в ночь на 14 мая. Тогда защитники неба обезвредили все 18 дронов-камикадзе.

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