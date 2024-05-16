Войска РФ атаковали Харьков 'Шахедами' и ракетами: есть попадания

Оккупационные войска России вечером в четверг, 16 мая, запустили по Украине ударные беспилотники. Под атакой врага был Харьков – в городе было слышно как минимум пять громких взрывов. Есть прилеты в двух районах, там начался пожар.

Позже враг атаковал областной центр ракетами. Информацию о взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. Первый было слышно около 23:20.

"Харьков – осторожно! В городе уже был слышен взрыв, возможны еще: Харьков находится под атакой "Шахедов"!" – написал городской глава.

В то же время руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил в Telegram, что в городе работает ПВО. Позже он уточнил, что зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах Харькова.

Около 00:10 в ОВА и мэрии предупредили, что оккупанты нанесли по Харькову ракетный удар. В городе раздалось несколько взрывов. Предварительно, оккупанты запустили по Харькову баллистику из Белгородской области.

В это время на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных Силах ВСУ предупредили, что враг атакует "Шахедами". Ударные дроны оккупантов по состоянию на 23:07 двигались в сторону Харькова и Полтавы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 мая российские оккупанты снова ударили по Харькову. Враг обстрелял центральную часть города, вследствие атаки есть пострадавшие.

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