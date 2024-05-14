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Силы ПВО сбили все 18 "Шахедов", которыми Россия атаковала Украину

Марина Лисничук
War
1 минута
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Силы ПВО сбили все 18 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины в ночь на 14 мая обезвредили над рядом регионов 18 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами еще с вечера понедельника.

Враг также ударил по стране ракетой "Искандер-М". Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что ударные БПЛА захватчики направили по стране с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. С территории полуострова захватчики запустили и баллистическую ракету "Искандер-М".

Нападение беспилотников отражали истребительная авиация и зенитные ракетные войска ВС, мобильные огневые группы Сил обороны, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного защитники сбили все 18 "Шахедов" в пределах Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Хмельницкой областей.

Силы ПВО сбили все 18 "Шахедов", которыми Россия атаковала Украину

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что ночью подразделения ВК "Восход" уничтожили четыре дрона-камикадзе в Новомосковском, Каменском (по одному) и Днепровском (два) районах.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal написало, мол, противовоздушная оборона Украины в последнее время отражала гораздо меньшую часть ракетных обстрелов, чем это было раньше. По подсчетам аналитиков, "было сбито только 30% российских ракет".

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