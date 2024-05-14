Силы ПВО сбили все 18 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины в ночь на 14 мая обезвредили над рядом регионов 18 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами еще с вечера понедельника.

Враг также ударил по стране ракетой "Искандер-М". Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подчеркнул, что ударные БПЛА захватчики направили по стране с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. С территории полуострова захватчики запустили и баллистическую ракету "Искандер-М".

Нападение беспилотников отражали истребительная авиация и зенитные ракетные войска ВС, мобильные огневые группы Сил обороны, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного защитники сбили все 18 "Шахедов" в пределах Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Хмельницкой областей.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что ночью подразделения ВК "Восход" уничтожили четыре дрона-камикадзе в Новомосковском, Каменском (по одному) и Днепровском (два) районах.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Wall Street Journal написало, мол, противовоздушная оборона Украины в последнее время отражала гораздо меньшую часть ракетных обстрелов, чем это было раньше. По подсчетам аналитиков, "было сбито только 30% российских ракет".

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