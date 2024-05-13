Украинской ПВО за последний месяц удавалось сбивать только 30% ракет, запущенных оккупантами – WSJ

Противовоздушная оборона Украины в последнее время отбивала гораздо меньшую долю ракетных обстрелов, чем это было ранее. За последний месяц было ликвидировано только 30% российских ракет, считает издание The Wall Street Journal.

Об этом сказано в статье WSJ, опубликованной 13 мая. Авторы подчеркнули, что показатель эффективности нашей ПВО против дронов противника сократился незначительно – лишь на 1%. В среднем за последние полгода защитники украинского неба ликвидировали до 82% ударных БПЛА. Издание добавило: беспилотники сбивать легче, чем ракеты.

У Сил ПВО возникли проблемы с наличием боеприпасов, связанные с задержкой военной помощи от партнеров (в частности, от Соединенных Штатов).

За последние полгода воины ликвидировали в среднем 46% ракет РФ. В предыдущем полугодии показатель эффективности ПВО составлял 73%.

Кроме проблем с обеспечением, российская террористическая армия увеличила интенсивность дроновых и ракетных атак – на 45% за шесть месяцев, если сравнивать с предыдущим полугодием.

Неназванный источник WSJ в европейской военной разведке считает, что украинским военным нужно продержаться около двух месяцев, пока не прибудут боеприпасы и системы защиты от Запада.

Как ранее писал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о военнослужащих 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"), причастных к ракетным ударам по нашей гражданской инфраструктуре.

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