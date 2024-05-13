"Ответственные за жертв и разрушения": ГУР идентифицировало военных преступников, обстреливающих Украину крылатыми ракетами

Обнародованы данные о военнослужащих 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД) командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс" в Саратовской области), причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре нашей страны. Информацию о военных преступниках собрало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Telegram-канале ГУР МО в понедельник, 13 мая, отметили: установлен личный состав, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (с самолетов Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). Списком поделился сайт украинской разведки.

В состав 22-й ТБАД входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

– 121-й БАП – в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" в Саратовской области РФ (стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160);

– 52-й БАП – в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" в Калужской области РФ (дальние бомбардировщики Ту-22М3).

"Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории России", – подчеркнула пресс-служба.

В разведке пообещали справедливое возмездие оккупантам за каждое совершенное против нашей страны военное преступление.

Перечень российских военнослужащих 22-й ТБАД:

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия добавила еще одну боевую часть к крылатым ракетам Х-101, которые запускает по Украине во время воздушных атак. В Воздушных силах ВСУ утверждают что такая модернизация не повлияет на процесс уничтожения ракет, но в случае попадания БЧ может нанести больший вред населению.

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