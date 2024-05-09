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В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

Марина Лисничук
War
2 минуты
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В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

Страна-агрессор Россия добавила еще одну боевую часть к крылатым ракетам Х-101, которые запускает по Украине во время воздушных атак. Такая модернизация не повлияет на процесс их уничтожения, но в случае попадания может нанести больший вред населению.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он объяснил, что именно оккупанты изменили в этом вооружении.

"Что касается сбития, то никоим образом не отличается, поскольку, вероятнее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения именно топливного отдела", – отметил спикер.

В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

По его словам, у российских военных преступников нет необходимости увеличивать дальность этих стратегических крылатых ракет класса "воздух – земля", поскольку для ударов по Украине они используют их на значительно меньшем расстоянии.

В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

При этом представитель ВС добавил, что боевую часть враг изменил за счет элементов, которые могут наносить поражение больше по незащищенным объектам. И в таком случае это вражеское оружие несет большую опасность для украинцев.

В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

"Это может быть и живая сила. Когда они атакуют города, мы понимаем, что это направлено на большое количество жертв, уничтожение мирных украинцев. Это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов", – пояснил Евлаш.

В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

Напомним, что для массированной атаки на Украину 8 мая Россия использовала модернизированную ракету Х-101 с двойной боевой частью (вдобавок к стандартной в 450 кг там также стояла и дополнительная БЧ массой 350 кг – т. е. в общем 800 кг). Уже установлено, что россияне изготовили ракету во втором квартале 2024 года и взяли ее буквально с конвейера, чтобы бить по украинским городам. Силы ПВО сбили 33 из 45 запущенных врагом ракет Х-101/Х-555.

По данным Defense Express, впервые использование Россией крылатых ракет с такой "новацией" в Украине было зафиксировано в конце марта 2024 года. А это, вероятно, означает, что россияне сейчас как раз разворачивают производство Х-101 с двойной БЧ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны прогнозируют, что Россия продолжит наносить подобные массированные удары ракетами и дронами по энергосистеме Украины. По словам аналитиков, враг будет использовать истощенную систему украинской противовоздушной обороны, пока Киев не получил западную помощь в виде ракет и дополнительных систем ПВО.

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