В Воздушных силах объяснили, будет ли труднее сбивать российские ракеты Х-101 после их модернизации

Страна-агрессор Россия добавила еще одну боевую часть к крылатым ракетам Х-101, которые запускает по Украине во время воздушных атак. Такая модернизация не повлияет на процесс их уничтожения, но в случае попадания может нанести больший вред населению.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он объяснил, что именно оккупанты изменили в этом вооружении.

"Что касается сбития, то никоим образом не отличается, поскольку, вероятнее всего, речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения именно топливного отдела", – отметил спикер.

По его словам, у российских военных преступников нет необходимости увеличивать дальность этих стратегических крылатых ракет класса "воздух – земля", поскольку для ударов по Украине они используют их на значительно меньшем расстоянии.

При этом представитель ВС добавил, что боевую часть враг изменил за счет элементов, которые могут наносить поражение больше по незащищенным объектам. И в таком случае это вражеское оружие несет большую опасность для украинцев.

"Это может быть и живая сила. Когда они атакуют города, мы понимаем, что это направлено на большое количество жертв, уничтожение мирных украинцев. Это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов", – пояснил Евлаш.

Напомним, что для массированной атаки на Украину 8 мая Россия использовала модернизированную ракету Х-101 с двойной боевой частью (вдобавок к стандартной в 450 кг там также стояла и дополнительная БЧ массой 350 кг – т. е. в общем 800 кг). Уже установлено, что россияне изготовили ракету во втором квартале 2024 года и взяли ее буквально с конвейера, чтобы бить по украинским городам. Силы ПВО сбили 33 из 45 запущенных врагом ракет Х-101/Х-555.

По данным Defense Express, впервые использование Россией крылатых ракет с такой "новацией" в Украине было зафиксировано в конце марта 2024 года. А это, вероятно, означает, что россияне сейчас как раз разворачивают производство Х-101 с двойной БЧ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны прогнозируют, что Россия продолжит наносить подобные массированные удары ракетами и дронами по энергосистеме Украины. По словам аналитиков, враг будет использовать истощенную систему украинской противовоздушной обороны, пока Киев не получил западную помощь в виде ракет и дополнительных систем ПВО.

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