Россия устроила массированную атаку на Украину, 59 из 76 воздушных целей сбили силы ПВО – ВС ВСУ

Ночью и на рассвете 8 мая в День памяти и примирения Россия устроила массированную воздушную атаку на Украину, применив ракеты и "Шахеды". Защитники неба уничтожили 59 воздушные цели: 39 ракет и 20 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, в целом враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. В частности, речь идет о:

– 1 аэробалистической ракете Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской обл. – РФ.);

– 2 баллистических ракетах "Искандер-М" (из ВОТ Крыма);

– 4 крылатых ракетах "Калибр" (из акватории Черного моря);

– 45 крылатых ракетах Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ, акватория Каспийского моря);

– 1 крылатой ракете "Искандер-К" (из Крыма);

– 2 управляемых авиационных ракетах Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

– 21 ударном БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ).

Над отражением воздушного нападения работали истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Благодаря результативной работе защитников неба уничтожено:

– 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

– 4 крылатые ракеты "Калибр";

– 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

– 20 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

На рассвете о работе ПВО сообщили местные власти Киевской и Львовской областей.

Напомним, накануне россияне весь день активно обстреливали Днепропетровскую область, запустив не менее 14 дронов-камикадзе и совершив две артиллерийские атаки. По меньшей мере, семеро мирных жителей пострадали, травмы, в частности, получила шестилетняя девочка.

Также 7 мая под вражеским огнем оказался жилой квартал Херсона, там произошли пожары. Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам. Также в частных домах повреждены окна, кровли, газопровод. Из-за попадания снарядов несколько из них полностью разрушены.

В тот же день вражеской атаке подвергся и Никополь на Днепропетровщине. Обстрел был произведен с помощью артиллерии и дрона-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе по предоставлению Украине систем ПВО для защиты неба от ракетных и дроновых атак России. Что же предполагает помощь от Вильнюса в этом вопросе, он не уточнил.

– В Минобороны Испании сообщили, что Силы обороны Украины уже получили от них обещанные зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Точное количество ракет не разглашается.