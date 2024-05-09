Прямо с конвейера: Россия использовала для атаки на Украину модернизированную ракету Х-101. Фото

Для массированной атаки на Украину 8 мая страна-агрессор Россия использовала модернизированную ракету Х-101 с двойной боевой частью. Она была изготовлена во втором квартале 2024 года, то есть эту ракету россияне взяли для удара по нашей стране буквально с конвейера.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. В их распоряжении оказались фотографии сбитой во время массированного обстрела крылатой ракеты Х-101. Серийный номер на ней позволил установить, когда была изготовлена ракета.

Главной особенностью этой Х-101 является то, что на ней стояла двойная боевая часть: вдобавок к стандартной массе 450 килограммов там также стояла и дополнительная боевая часть массой 350 килограммов.

"По тем данным, которые были в открытом доступе до сегодняшнего дня, россияне смогли поставить на Х-101 двойную БЧ массой 800 килограммов за счет уменьшения размера топливного бака и снижения показателя дальности полета ориентировочно от 5500 километров до 2250 километров", – сказано в статье.

Таким образом враг смог увеличить разрушительную мощность ракеты Х-101, использовав двойную боевую часть, и сохранил при этом запас дальности, достаточный для того, чтобы наносить удары по территории Украины.

Ранее мы писали о том, что Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине со стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

В британской разведке добавили, что оккупанты также, вероятно, уменьшили радиус действия ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 мая страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину, запустив крылатые и баллистические ракеты и ударные дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданская застройка в семи областях Украины.

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