Россия модернизировала ракеты Х-101: разведка Британии раскрыла подробности

Страна-агрессор Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине из стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

Об этом сообщает британская разведка. Кроме того, вероятно, оккупанты уменьшили радиус действия ракеты.

Отмечается, что командование авиации дальнего действия военно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 (в НАТО ее называют AS-23 KODIAK).

Российское командование авиации дальнего действия в течение войны против Украины пыталось изменить свои системы и тактику действий. Поскольку противовоздушная оборона Украины перехватывает большое количество ракет, россияне хотели повысить эффективность и использовать более старые ракеты, потому что запасы новых иссякли.

"Эта последняя модификация ракеты. Вероятно, в них уменьшен радиус действия Х-101 наполовину", – отмечают разведчики.

В Британии считают, что россиянам не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать Украину. А вот установление второй боевой части предназначено для повышения осколочного действия на цель.

"Вполне возможно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", – говорится в сообщении.

Отметим, что об увеличении боевой части Х-101 до 800 кг в РФ заговорили еще в январе этого года, однако считалось, что речь идет просто об увеличении ее веса. Однако на самом же деле враг прибег к более коварному варианту модернизации ракеты.

Так, если российские Ту-95 запускают такие ракеты из Саратовской области даже по объектам во Львовской области, у модернизированных Х-101 останется еще 500-700 км для дополнительных маневров.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели. На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские кафиры во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

В среду, 8 мая, страна-агрессор также нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами из самолетов Ту-95МС и "Калибрами": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.