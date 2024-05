В ISW объяснили, почему Россия активизировала удары по украинской энергосистеме

В ночь на 8 мая Россия нанесла крупномасштабные ракетные и дроновые удары по энергетической инфраструктуре Украины, что стало пятой такой атакой с 22 марта 2024 года. Она прибегла к ней, продолжая использовать деградировавшую систему украинской противовоздушной обороны в преддверии прибытия западной помощи.

В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) прогнозируют, что РФ не прекратит такие удары, по крайней мере пока это "окно возможности" не закроется. Причем несмотря на то, что ресурсы для таких атак ограниченны и у самих россиян.

Командующий Военно-воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук накануне сообщил, что российские террористы запустили по Украине 21 дрон-камикадзе типа Shahsed-131/136 и 55 ракет, 45 крылатых ракет Х-101/555, четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр", две крылатые Х-59/69, две баллистические "Искандер-М", крылатую "Искандер-К" и аэробаллистическую Х-47 "Кинжал". Силы ПВО сбили 20 "Шахедов", 33 ракеты Х-101/555, все "Калибры" и Х-59/69.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские войска войска нанесли удары по объектам производства и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Крупнейший частный энергетический оператор ДТЭК подтвердил поражение трех тепловых электростанции (без уточнения региона), где было серьезно повреждено оборудование.

Глава государственного оператора электропередачи "Укрэнерго" Мария Цатурян заявила, что региональные энергоорганы будут осуществлять отключения электроэнергии равномерно по всем областям из-за ее дефицита. Она предупредила, что центр управления даст такую команду, если потребление продолжит расти вечером.

Враг также атаковал железнодорожную инфраструктуру в Херсонской области, что вынудило руководителей железных дорог сократить движение поездов по маршрутам Киев – Херсон и Киев – Николаев.

Тем временем министерство обороны государства-террориста цинично хвасталось, что удары по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям РФ нанесла, "чтобы уменьшить способность Украины производить военную технику и перебрасывать западную технику на линию фронта".

"Это пятый крупномасштабный российский ракетный и беспилотный удар по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года, поскольку весной ВС РФ попытались использовать деградировавшие возможности украинской ПВО, чтобы разрушить энергосистему и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины", – оценили в ISW.

Там убеждены, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, поскольку "деградация украинских возможностей ПВО сохраняется до прибытия предоставленных США ракет и других западных средств в больших масштабах".

Аналитики отметили, что в последние недели российские силы также активизировали удары по украинской транспортной инфраструктуре, очевидно пытаясь нарушить работу логистических путей для Сил обороны и ограничить поток ожидаемой американской военной помощи на передовую.

"ВС РФ продолжают активно атаковать украинские энергообъекты, используя ограниченные более крупные серии ракетных и дроновых ударов. И это позволяет предположить, что Россия либо отдает приоритет усилиям по разрушению энергосистемы, а не усилиям по перехвату, либо должна использовать большее количество ракет для преодоления украинской противовоздушной обороны вблизи объектов энергетики и причинить им значительный ущерб", – добавили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия будет продолжать наносить комбинированные удары по всей территории Украины, поэтому нужно быть готовыми к этому. Там подчеркнули, что агрессор целится на энергетическую инфраструктуру и пытается ее уничтожить.

