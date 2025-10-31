Россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора: в Reuters раскрыли подробности

Россия использует против Украины ракеты, из-за разработки которых президент США Дональд Трамп во время первого срока вывел Штаты из договора о контроле над ядерным вооружением. Речь идет о ракете 9М729, способной нести ядерную боеголовку.

После встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным российские войска осуществили более двух десятков запусков этих ракет, впервые же ракеты, претензии относительно которых Москва отрицала, полетели на украинские города еще в 2022-м. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Reuters.

Известно о десятках пусков после саммита в Анкоридже

В Reuters отметили, что заявление Сибиги стало первым подтверждением того, что Россия использовала ракету наземного базирования 9М729 в боевых действиях – в Украине или где-либо еще.

"Использование Россией запрещенных в связи с ракетами средней и средней дальности ракет 9M729 против Украины в течение последних месяцев демонстрирует неуважение (президента Владимира) Путина к Соединенным Штатам и дипломатических усилий президента Трампа, направленных на прекращение войны России против Украины", – отметил глава украинской дипломатии.

Он заверил Reuters, что Киев поддерживает мирные предложения Трампа и что на Россию следует оказывать максимальное давление, чтобы она остановила агрессию. По мнению Сибиги, усиление дальнобойной огневой мощи Украины поможет убедить Москву прекратить войну в Украине.

Издание пишет, что глава МИД не предоставил подробностей и не указал дат, когда Россия применяла ракеты 9M729 во время атак.

В то же время, по данным источников Reuters, активно запускать эти ракеты Россия начала с 21 августа – меньше чем через неделю после встречи Трампа и Путина на Аляске.

В частности, обломки этой ракеты были обнаружены на месте российского удара по жилому дому в селе Лапаевка во Львовской области 5 октября. Тогда был разрушен частный дом и убиты четыре человека. От места пуска до точки удара ракета пролетела около 1200 км.

На фотографиях из Лапаевки, которые анализировало издание Reuters, были видны два фрагмента ракеты, включая трубку с кабелями, которые были обозначены как 9M729

Упомянутые фотографии журналисты показали также специалисту по вопросам глобальной безопасности Миддлберийского колледжа Джеффри Льюису. Тот подтвердил, что изображенные фрагменты соответствуют его ожиданиям относительно вида 9M729, а маркировка лишь добавила уверенности, что это и есть та самая ракета.

Неназванный собеседник Reuters среди украинских чиновников отметил: после встречи в Анкоридже Россия атаковала Украину именно этими ракетами по меньшей мере 23 раза. Более того: первые два запуска были зафиксированы еще в 2022 году.

США вышли из договора о контроле над ядерным вооружением из-за разработки Россией ракеты 9M729

Эта информация может оказаться тем более важной, что именно из-за ракеты 9M729 Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, во времена первого президентства Трампа.

Вашингтон тогда заявил, что ракета нарушает договор и может пролететь значительно больше 500 км. Россия же все отрицала.

Между тем в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне уверены, что упомянутая ракета, которая может нести ядерную или обычную боеголовку, имеет дальность полета 2500 км. Такие данные указаны на сайте центра – Missile Threat.

Интересно, что сама Москва разразилась истерикой из-за просьбы Киева к Вашингтону предоставить Силам обороны дальнобойные ракеты "Томагавк" – и размышления Трампа по этому поводу. "Томагавки" не были запрещены Договором о ликвидации ядерных ракет средней дальности (РСМД), ведь на момент заключения соглашения они запускались только с моря. Однако это не помешало России, которая нарушила соглашение, разработав 9M729, угрожать Штатам "опасной эскалацией".

Западные военные аналитики считают, что использование ракеты 9M729 расширяет арсенал дальнобойного оружия России для ударов по Украине и соответствует схеме, по которой Москва посылает угрожающие сигналы Европе, пока Трамп пытается достичь мирного урегулирования.

"Я думаю, что Путин пытается усилить давление в рамках переговоров по Украине", – заявил Reuters старший научный сотрудник аналитического центра Тихоокеанского форума Уильям Альбрек.

Он добавил, что ракета 9M729 была разработана для поражения целей в Европе.

"После того, как США вышли из договора о ликвидации ракет средней дальности (РСМД), который запрещал ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 км, Россия объявила мораторий на развертывание ракет средней дальности. Запад заявил, что Россия уже развернула некоторые ракеты 9М729", – подчеркнули в Reuters.

А 4 августа, незадолго до использования ракет против Украины, Россия заявила, что больше не будет ограничивать места развертывания ракет дальности РСМД, которые могут нести ядерные боеголовки.

"Если будет доказано, что Россия использует в Украине ракеты среднего радиуса действия РСМД, которые легко могут быть ядерными, то это вопрос европейской безопасности, а не только Украины", – убежден Джон Форман, бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве.

Что касается угроз для Украины, то, отмечает Reuters, у России на вооружении есть несколько различных ракет, способных наносить удары по украинской территории. Среди них, например, "Калибры", запускаемые с моря, а также Х-101 воздушного базирования.

Однако ученый Миддлберийского колледжа Джеффри Льюис убежден: ракета 9М729 все же открывает перед агрессором новые возможности для террора.

"Это дает им несколько другие направления атаки, что затрудняет работу противовоздушной обороны, и увеличивает пул ракет, доступных россиянам", – подчеркнул он.

Договор о среднестатистических ракетах (РСМД) запрещал ракеты наземного базирования, поскольку пусковые установки являются мобильными и их относительно легко скрыть, пишет издание.

А Дуглас Барри, старший научный сотрудник по вопросам военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований, заявил, что Россия может использовать 9M729 для осуществления наземных ударов из более безопасных мест в глубине РФ.

"Россия также выиграла бы от испытания системы на поле боя в Украине, хотя 23 использования будут означать военное назначение, сказал Барри", – отметили в Reuters.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп после заявлений Путина об испытаниях ракет, которые могут нести ядерную боеголовку, ядерной боеголовкой, дал "сигнал" по испытаниям в США.

