Россия атаковала Украину 'Шахедами' и ракетами: силы ПВО сбили 28 дронов-камикадзе и 4 КАР

В ночь на 25 сентября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг запустил восемь ракет разных типов и 32 "Шахеда".

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Силы ПВО уничтожили 28 российских дронов-камикадзе и четыре управляемые авиационные ракеты. Подробности раскрыли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 25 сентября 2024 года российские кафиры атаковали Харьковщину зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесщину – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря, а также 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed", запущенными из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 28 ударных БпЛА и четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала)", – отметили в Воздушных силах.

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Только в Сумской области, по данным Сумской областной военной администрации, ночью защитники неба сбили семь российских "Шахедов".

"Всего в сентябре мобильно-огневые (огневые) группы воздушных сил, сухопутных войск ВСУ, пограничники и добровольцы Сумской области уничтожили 88 воздушных целей врага", – добавили в ОВА.

Напомним, накануне днем россияне ударили КАБами по четырем районам Харькова. Вражеские авиабомбы попали в многоэтажку и хлебопекарню, есть погибшие и раненые.

Также захватчики нанесли удар по Покровску. В результате атаки в этом городе на Донетчине погибли двое гражданских.

А ночью оккупанты атаковали КАБами Запорожье. В облцентре сообщали о разрушениях, есть пострадавшие среди гражданского населения.