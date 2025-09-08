Россия атаковала здание Кабмина не 'Шахедом', а крылатой ракетой 'Искандер-К': ее боевая часть весом 450 кг не сдетонировала – Defense Express

Каина-агрессор Россия во время массированной атаки в ночь на 7 сентября атаковала здание Кабинета министров не "Шахедом", а крылатой ракетой "Искандер". Ее боевая часть не взорвалась.

Об этом сообщили в Defense Express со ссылкой на источники. О применении "Искандера" свидетельствует результат анализа обломков, пишет издание.

Именно крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер" попала в здание Кабмина, однако ее боевая часть весом 450 кг не взорвалась.

А пожар, вспыхнувший после прилета на верхних этажах здания, вызвал возгорание топлива из баков ракеты.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, армия России использовала в атаке девять крылатых ракет из ОТРК "Искандер".

Четыре из них сбили силы ПВО. Кроме того, РФ запустила 810 дронов различных типов, из которых сбили и подавили 747.

Также враг применил четыре баллистические ракеты, которые не были сбиты.

Что известно о ракете 9М727

Крылатая ракета 9М727 является одной из трех, которые применяются на ОТРК "Искандер" (вместе с 9М728, 9М729).

9М727, как считается, является вариацией 3М-14 "Калибр" для наземного пуска.

Армия главы РФ Владимира Путина активно применяет ее для ударов по городам Украины.

В частности, ею враг ударил по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года.

Как и в большинстве других образцов вооружения России, в ракете 9М727 также активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка, которые производятся в Китае.

В случае штатного срабатывания боевой части ракеты массой 450 кг последствия удара были бы значительно большими, отметили в Defense Express.

Что известно об атаке по Киеву 7 сентября

В ночь на воскресенье, 7 сентября, армия РФ атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Под удар попали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах, а также здание Кабмина в Печерском районе столицы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко с места удара призвала мир отреагировать на террор России "не словами, а действиями". По ее словам, Украине нужно больше систем ПВО, особенно перед приближением зимы. Свириденко также призвала усилить санкционное давление на РФ.

В результате обстрела жилых кварталов Киева погибли три человека. Среди жертв российской атаки 0 32-летняя Виктория Гребенюк и ее трехмесячный сын Роман.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва старается нанести боль Украине и удары становятся более наглыми. Это четкий признак того, что Путин испытывает мир, указал глава государства.

Как писал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Кит Келлог осудил удар России. Он заявил, что такие атаки несут угрозу дальнейшей эскалации и свидетельствуют, что Кремль не стремится к миру.

