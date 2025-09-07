'Мир должен отреагировать!' Свириденко показала последствия пожара в здании Кабмина после атаки БПЛА. Фото

В ночь на 7 сентября российская террористическая армия в очередной раз массированно атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в столице существенные повреждение получило здание Кабинета министров.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что мир, наконец, должен соответствующим образом отреагировать на российский террор. Об этом глава правительства сообщила в своем Telegram-канале.

Подробности атаки

По словам премьера, впервые из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели на месте происшествия продолжают тушить пожар.

Свириденко подчеркнула, что если здания можно восстановить, то потерянные жизни уже не вернуть. Глава правительства констатировала, что враг каждый день терроризирует и убивает людей по всей стране.

"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями. Нужно ужесточение санкционного давления – прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", – заявила премьер-министр.

Также Свириденко добавила, что Украине нужно оружие, чтобы остановить террор и не позволить России каждый день пытаться убивать украинцев.

Напомним, в ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг. После серии взрывов в части города исчезла электроэнергия. Оккупанты атаковали город десятками дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 6 сентября страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

