Россия атакует объекты в Украине, опираясь на данные китайских спутников, — Зеленский

Для атак по украинским объектам страна-агрессор Россия использует данные космической разведки, в частности с китайских спутников. Об этом свидетельствует усиление контактов России с отдельными субъектами в Китае, которые и могут предоставлять такие данные.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы Службы внешней разведки Олега Иващенко.

По словам украинского президента, зафиксировано усиление контактов России с отдельными субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. Известно, что разведка обнаружила соответствия между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими ударами по соответствующим энергетическим объектам.

"Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Об этом шла речь в докладе главы СВР

Президент Украины сообщил о нескольких принципиальных направлениях, о которых ему доложил руководитель Службы внешней разведки.

Одно из них касается попыток России вывести свои энергетические компании из-под действия международных санкций. Для этого страна-агрессор использует фиктивные юридические схемы и временных владельцев.

"Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", – добавил глава государства.

Отдельно в докладе говорилось о размещении на территории Беларуси комплексов "Орешник". Разведка получила дополнительные детали, которые, по словам президента, должны быть учтены международными партнерами в собственных защитных решениях.

"Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Россия может работать над новым типом противоспутникового оружия, способного массово поражать орбитальную группировку Starlink, используемую Украиной для военной и гражданской связи. По оценкам аналитиков, потенциальное применение такой системы несет угрозу масштабного хаоса в космосе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!