'Россия будет извиняться, это придет': Зеленский вспомнил Германию, которая признала свою вину и уплатила репарации

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос американского подкастера Лекса Фридмана, смогут ли украинцы простить россиян, и будет ли момент, когда два народа снова будут "жениться, дружить и путешествовать". Глава государства заявил, что придет момент, когда Россия будет извиняться перед народом Украины за войну и свои преступления, потому что знает, что виновата.

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В интервью Фридману Зеленский сказал, что виноваты не только те граждане государства-агрессора, которые непосредственно совершали преступления, но и те, кто все годы молчал. По его словам, после каждой страшной войны по меньшей мере одно поколение признает, что его страна была агрессором, и она понимает, что это невозможно простить.

Именно такое образование получают уже долгие годы в Германии.

"Россия будет извиняться, будет. Это придет. Потому что они виноваты. И как я говорил, виноваты разные – и те, кто участвовал, и те, кто молчал. Молчать – это тоже участвовать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что история давно ответила на этот вопрос. Германия полностью признала свою вину, осудила преступников и выплатила репарации. Нынешние школьники в Германии не причастны к войне, которую вели прадеды. Однако все в стране до сих пор извиняются и не ищут компромиссов в истории.

"Это их деды-прадеды, и то не всех, были участниками войны фашистской Германии против мира, но они до сих пор извиняются. Они знают, что они были агрессоры, были виноваты, они не ищут компромисса в истории. Компромисс и так дает время. И осужденные убийцы есть, исторически осужденные своим же народом, и репарации выплачены, и построены гарантии безопасности. Когда все это делается и признается, в любом случае люди находят между собой отношения. Это может быть только, как это всегда делалось в истории", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, извинялся перед ним за пуски российских ракет с территории РБ. Он тогда заявил, что не контролирует ситуацию.

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