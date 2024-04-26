Обращаю ваше внимание, дорогие соотечественники, на очередной нарратив недорогих соседей, несущийся интернетом - видать, разослали новую методичку.

Итак, основное: ни победа, ни поражение ничего не изменят для простого народа. Просто надо перестать сопротивляться, и все будет зашибись. Ну, а что? Пиво будет, телек будет, диван будет и тапочки тоже. Зарплата, так она и в рублях зарплата! Вам-то, простым людям, что с того? Зачем умирать? Зачем воевать? Разве нам с вами вместе плохо было?

И это несется со всех утюгов в интернете.

Зачем воевать? За что? Что с этого простым людям? Не сопротивляйтесь и все будет хорошо!

Интересно, а в Буче люди были сложные? А в Харькове живут исключительно непростые? А те, кого убили "освободители" в Херсоне? Какие были они?

Действительно, людям это война не нужна. Те, кто ее начал и продолжает - нелюди. Обычные нелюди, прикидывающиеся людьми. Zомби.

И закончить войну легко. Достаточно нелюдям убраться в свой Мордор. Мы и преследовать не будем, честное слово.

Они будут призывать не сопротивляться. Говорить, что и мы и они устали от войны. Что эта война им не нужна...Но попробуйте спросить, кто ее начал? Спросите, какую родину долбо*бы из Читы защищают под Херсоном? Что делают уроженцы Удмуртии в Запорожской области? Зачем каждый день русские ракеты убивают мирных жителей в наших городах? Это так они принуждают нас к совместной жизни? К любви?

Мы воюем за то, чтобы не быть ими. И нам есть, что терять, в случае их победы. Свободу. Достоинство. Жизнь. Страну. Нельзя договариваться с теми, кто пришел тебя убить. Нельзя им верить. Никогда. Единственное, что они хотят, это подобраться ближе, чтобы выстрелить наверняка. Или перерезать доверчивым простакам горло. Изнасиловать и, обложив трупы шинами, сжечь. Загадить дом, вынести из него хоть что-нибудь ценное и отправить трофеи в свою орочью нору.

Мир с ними возможен только после того, как они уберутся прочь, за стену. Иначе - это самоубийство.