Россия будет угрожать Европе и после Путина, – глава МИД Латвии

Государство-террорист Россия будет угрозой для стран Европы и членов НАТО и после того, как путинский режим наконец упадет. РФ является империалистической страной, которая смотрит на мир так, как некоторые европейские страны делали 100-150 лет назад.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью изданию The Telegraph, опубликованному в воскресенье, 17 марта. По его убеждению, даже когда российский диктатор Путин "уйдет со сцены", имперские претензии РФ, которые сейчас оказывают разрушительный эффект в Украине, будут продолжать угрожать Европе.

"С точки зрения НАТО, нам еще долго придется иметь дело с проблемной Россией, опасной Россией. Даже после окончания этой войны у нас все равно будет проблема с Россией, которая не будет напрямую связана с правлением Путина", – прогнозирует глава МИД.

Кариньш отметил, что сейчас в России нет сильного оппозиционного лидера или движения, которое бы имело либеральные идеи. Это означает, что угроза со стороны Москвы требует от Североатлантического Альянса сильной и прозрачной политики сдерживания.

Кроме того, страны обязаны усилить свою военную помощь Украине и ее армии. Министр отметил, что у народа Украины очень сильные боевой дух, но нельзя убежать от того, что стране нужно оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Латвии Эдгарс Ринкевич отреагировал на сделанное Папой Римским Франциском заявление о "белом флаге", который следует поднять, чтобы завершить войну в Украине. Латвийский лидер подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.