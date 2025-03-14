Россия будет затягивать начало переговорного трека: Селезнев оценил ситуацию на фронте и объяснил, на что делает ставку Кремль

В настоящее время Россия владеет инициативой практически на всех участках фронта. Поэтому российский диктатор Владимир Путин почти наверняка будет максимально затягивать начало переговоров и саботировать предложение США и Украины о прекращении огня.

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РФ направит усилия на максимальную оккупацию украинских территорий, а США даже при условии введения анонсированных санкций против агрессора не смогут нанести ему ощутимый урон сразу. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

На готовность Путина к реальному началу переговоров может повлиять только ситуация в поле боя. А она сейчас, считает Селезнев, для России достаточно выигрышна.

"Мы неоднократно приходили к выводу, что определяющим на поле боя является фактор ресурсов. С учетом того, что противник в последнее время владеет инициативой практически на всех участках фронта, я думаю, что сейчас он будет максимально затягивать начало переговорного трека и буквально саботировать предложение американской и украинской стороны по выходу на переговоры", – отметил эксперт.

Враг реализует свое "колоссальное превосходство" над Силами обороны и оказывает давление, в частности на Курщине, говорит Селезнев.

"Активные боевые действия на территории Курской области России связаны с тем, что противник имеет колоссальное преимущество перед украинскими Силами обороны и давит. Тенденции такие – и Путин этого не скрывает, что он пытается создать там буферную зону. Такую же историю они пытались создать на севере Харьковской области, а также на территории не только Сумской, но и Черниговской областей, привлекая свои силы и средства и максимально оттесняя Силы обороны вглубь украинской территории", – подчеркнул он.

На других участках фронта, добавляет эксперт, противник также имеет серьезное преимущество. Поэтому ему и удается, пусть медленно, но продвигаться и захватывать новые украинские территории.

"Да, противник пока не в состоянии проводить эффективные наступательные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации, но сейчас пытается расширить зону своего влияния уже в направлении Днепропетровской области. Враг ведет ожесточенные бои за право контроля над Часов Яром и Торецком. Если в Торецке ситуация еще достаточно динамичная, и говорить о превосходстве какой-либо из сторон не приходится, то ситуация в районе Часова Яра для украинской армии постоянно усложняется", – очертил Селезнев ситуацию в Донецкой области.

Наблюдается также красноречивая динамика на юге Запорожской области. Там российские силы выискивают слабые места в украинской обороне для создания удобных плацдармов для будущих наступлений, которые могут начаться летом.

И именно это не дает оснований для оптимизма в вопросе, согласится ли Москва на прекращение огня, предлагаемого США.

"С большой долей вероятности можно предположить, что, скорее всего, Путин и его окружение не пойдут на предложение Вашингтона и Киева в части выхода на 30-дневное перемирие, и будут и дальше силой оружия пытаться реализовать тот самый кейс, о котором постоянно говорит Путин: он требует, чтобы Украина уступила РФ те регионы, которые, согласно новой редакции российской конституции, якобы являются российскими территориями, и именно в административных границах, что абсолютно неприемлемо для украинской стороны. А значит – боевые действия будут продолжаться", – отметил Селезнев.

В то же время, он скептически оценил возможности США для немедленного давления на Россию.

"Трамп делает такие заявления, достаточно прозрачные намеки на то, что он готов силой экономических санкций заставить Путина выходить на переговоры. Но я думаю, даже если в ближайшей перспективе Трамп и решится на реализацию этого кейса из-за того, что Путин недоговороспособен, то экономический эффект от этих санкций может быть реализован гораздо позже. Речь может идти о периоде от полугода и больше. Поэтому результат очевиден: вряд ли Путин и его окружение и в целом РФ согласятся на предложения, подготовленные Киевом и Вашингтоном во время встречи в Саудовской Аравии", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина о прекращении огня. Российский диктатор 13 марта фактически отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и сделал "альтернативное предложение". Оно противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель президента США Дональда Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Предложенное Путиным соглашение, считают аналитики, предоставит России очень непропорциональные преимущества и установит условия для возобновления боевых действий на чрезвычайно выгодных для нее условиях.

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