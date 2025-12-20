Россия через полгода может быть на границе Славянско-Краматорской агломерации: существует ли реальная угроза оккупации городов

Краматорск и Славянск являются последними крупными городами в Донецкой области, которые остаются под контролем Украины. Это – важные для украинских военных города и после 2022 года именно они стали ключевыми для украинской обороны Донбасса. Однако российские захватчики на востоке Украины, хоть и довольно медленно, но продвигаются вперед.

Если российские захватчики сохранят темпы наступления, уже через полгода армия страны-агрессора будет на границе Славянско-Краматорской агломерации, считают журналисты издания Бабель. Они ссылаются на мнение неназванного украинского офицера, "который длительное время служил на этом направлении".

Почему это важно

Считается, что потеря указанных городов создаст серьезные проблемы для организации обороны Украины. Здесь сосредоточена значительная часть военной инфраструктуры – штабы, ремонтные базы, склады, медицинские учреждения и стабилизационные пункты. Их срочный перенос в другие районы в условиях войны будет крайне сложным.

Не менее важна логистика и эвакуация раненых – чем дальше отодвигается фронт, тем длиннее становится путь в больницы и тем меньше шансов на спасение раненых. Ключевую роль в этом играет трасса между Славянском и Константиновкой – случае ее потери придется пользоваться второстепенными маршрутами, где движение медленнее и значительно опаснее.

Ситуация в направлении городов

В аспекте обороны Краматорско-Славянской агломерации важны Лиманское и соседнее Северское направления – только через них противник может выйти на подступы к Славянску и Краматорску.

Этот участок фронта был стабильным в течение трех лет войны, но летом 2025 года оживился. С сентября российские силы продвинулись в сторону городов с Лиманско-Северского направления примерно на десять километров.

Сейчас от ближайших российских позиций до Краматорска и Славянска — около 15 километров.

Сейчас Северское направление становится одним из самых напряженных: оккупанты расширяют "серую зону" к западу от Северска, пытаются создать плацдарм для продвижения вглубь украинской обороны. Кроме того, захватчики приблизились к трассе, соединяющей Лиман с Северском.

На Лиманском направлении ситуация менее напряженная, но также постепенно усложняется. Расширяется "серая зона" между поселками Диброва и Озерное. Россияне планируют развивать наступление на запад, в направлении Райгородка, чтобы расширить плацдарм для будущего удара на Славянск.

Также оккупанты активизировались на стыке Часовоярского и Северского направлений, а оттуда до Краматорска кратчайшее расстояние.

