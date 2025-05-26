Россия давила на Лукашенко: в разведке рассказали, есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси и получил ли Минск ядерное оружие

Еще в 2022 году Кремль давил на т.н. президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы он вступил в войну против Украины. Но сами беларусы – и военные, и обычные люди – этого не хотят, а беларусская армия на сегодня не способна на масштабные боевые действия.

Видео дня

"Все, что они держат у нашей границы – это около двух тысяч военнослужащих только для того, чтобы мы отвлекались", – заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. В интервью "Укринформу" (первом за время полномасштабного вторжения) он рассказал о ситуации в РБ и оценил потенциальные угрозы.

Глава СВР отметил, что у беларусов небольшой боевой состав, и морально их военнослужащие не готовы к войне.

Также стоит учесть, что экономика Беларуси полностью зависит от Российской Федерации.

"Когда в 2022 году у России, которая планировала закончить войну "за три дня", появились проблемы с вооружением, Беларусь передала им все, что могла, со своих складов: боеприпасы, технику – Т-72, БМП-2, прицелы, бронежилеты, шлемы, станки. Теперь они наладили еще производство боеприпасов, которых не хватает России. Реактивные, ствольные – все, что нужно для войны. Беларусский ВПК стал приложением российского. Около 80% беларусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это фактически одна база", – рассказал Иващенко.

Запланированные на осень военные учения в РБ с участием россиян будут разыгрывать оперативный эпизод противостояния двух коалиций государств. Одна – под руководством России, другая – условный Запад.

"Понятно, о ком идет речь. Это те страны, которые сегодня поддерживают Украину. Наши европейские партнеры", – указал Иващенко. Разведка нашего государства обладает всей необходимой информацией относительно этих учений, добавил он.

Когда журналисты спросили, будут ли угрожать эти тренировки Сувальскому коридору, странам Балтии или Польше, глава СВР указал: буквально каждые новые учения РФ и РБ происходят вокруг темы установления контроля над Сувальским перешейком, "угрозы" для Калининграда, "цветной революции" в Беларуси.

"И тогда Россия "приходит на помощь" – вводит войска. Такой сценарий. Для этого они готовили 1-ю танковую и 20-ю общевойсковую армии. Эти войска, по плану, идут через Сувальский коридор на Калининград. Безусловно, в этой ситуации есть прямая угроза для стран Балтии", – считает генерал-лейтенант.

Что касается ЯО на территории Беларуси, то страна получила от Кремля носители (самолеты, ОТКР "Искандер"). Но самого ядерного оружия у Минска нет.

"То есть носители есть, а боеголовок нет?" – переспросили журналисты.

"Именно так. Нет. Они обустраивают места хранения, готовятся, строят. Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня – ничего такого нет, и маловероятно, что появится", – ответил Иващенко.

Он добавил, что Лукашенко держится за власть, контролирует ситуацию исключительно на работе спецслужб, запугивании людей.

"Оппозиция либо репрессирована, либо находится за границей. Это реальность Беларуси, которая, к сожалению, не изменилась", – заявил глава СВР.

Как ранее писал OBOZ.UA, по состоянию на начало мая 2025 года Государственная пограничная служба Украины не фиксировала какую-либо угрожающую группировку вражеских войск на территории Беларуси вблизи нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!