Россия давно угрожает: Черногор оценил вероятность применения на практике новой ядерной доктрины Путина

Россия давно угрожает тем, что применит ядерное оружие. На самом деле большая разница между угрозами и реальным применением. И обновление кремлевским диктатором Владимиром Путиным ядерной доктрины РФ вряд ли станет основой для нанесения Москвой ядерного удара в ответ на применение Украиной дальнобойной баллистики по территории России.

Видео дня

Такое мнение высказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор в интервью OBOZ.UA.

В обновленной доктрине РФ говорится, что Москва может применить ядерное оружие в случае "критической угрозы" суверенитету и территориальной целостности России или Беларуси. Основанием для нанесения Россией ядерного удара может стать "агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства", а также массированная воздушная атака неядерными средствами.

Эти изменения Кремль анонсировал еще месяц назад, хотя Путин и подписал документ только после разрешения Украины на дальние удары по территории РФ.

"Эти изменения они анонсировали еще месяц назад. Как мы видим никакие наши обстрелы, пока не привели к тому, что они там будут использовать. Используют ли они именно этот доктринальный документ, как основу? Вряд ли не верю в это", – отметил Черногор.

Аналитик отметил, что Россия давно угрожает применить ядерное оружие, но "есть огромный разрыв между угрозами и применением".

Если же Москва все же решит применить ядерное оружие, то сценариев развития событий много, отметил эксперт.

"Если даже будет применение, то каким образом, каким именно оружием, тактическим, стратегическим? Сорвет ли он этот ядерный боезаряд где-то на своей территории, и таким образом продемонстрирует готовность его применения? Использует ли он ядерное оружие против Украины, или еще где-то в Она может использовать через какие-то прокси силы, через террористов на Ближнем Востоке или в Африке такое сделать", - отметил Черногор.

По его словам, развитие событий будет зависеть от того, каким образом Россия применит ядерное оружие. Но ответный удар НАТО может быть только при условии, что РФ нанесет ядерный удар по территории страны Альянса.

"Если это будет удар по Украине, то скорее всего страны НАТО, наши западные союзники, усилят оказание Украине помощи. Хотя по всем международным нормам они должны были нанести ответный удар. Но я думаю, что такой ответный удар возможен только в случае, если Россия нанесет ядерный удар по территории стран НАТО. И это не факт", – считает аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ в "знаковый" день. Соответствующий указ он подписал на 1000-й день полномасштабной войны против Украины. Москва не скрывает, что изменила ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. В Кремле заявляли, что изменения в ядерной доктрине "определенный сигнал для недружественных стран".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!