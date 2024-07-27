Россия держит в Черном и Средиземном морях корабли, являющиеся носителями 'Калибров'

Утром 27 июля российские оккупанты вывели в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до четырех ракет.

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Еще один ракетоноситель, который может нести до 16 "Калибров", Россия удерживает в Средиземном море. О ситуации на 6 утра рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Так, в Черном море фиксируется один вражеский корабль с общим залпом до четырех "Калибров".

В Азовском море 27 июля вражеские суда не наблюдаются.

В Средиземном море россияне удерживают ракетоноситель с общим залпом до 16 ракет.

"За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовому морю – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, ранее в Институте судебных экспертиз сообщили, что российские ракеты и беспилотники содержат компоненты из более чем 20 стран.

Среди них – Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США, Канада, Иран. Эти детали в сбитом вражеском вооружении обнаруживают украинские эксперты, которые ежегодно проводят десятки тысяч исследований, связанных с фактами военной агрессии России против Украины.