Российские ракеты и беспилотники содержат компоненты из более чем 20 стран – Институт судебных экспертиз

Российские ракеты и дроны, которыми страна-агрессор ежедневно атакует города и села Украины, содержат компоненты, изготовленные в более чем 20 странах. Среди них США, Тайвань, Китай и другие.

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Эти детали в сбитом вражеском вооружении обнаруживают украинские эксперты. Об этом заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Наталья Нестор сообщила в комментарии "Укринформу".

"Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, производимые более чем в 20 странах мира. Это Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США, Канада, Иран и т.д.", – сказала она.

За 2023 год эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции провели около 30 тысяч исследований, связанных с фактами военной агрессии России против Украины.

Они исследуют почти все типы российских ракет – "Искандер", "Кинжал", "Калибр", Х-101, Х-55, Х-59 – которые Россия запускает по Украине. Кроме того, объектами исследования являются ударные беспилотные летательные аппараты типа Shaheed-136, Shaheed-121, а также разведывательные беспилотники – "Картограф", "Орлан-10" и Supercam.

Нашедшие в российских дронах и ракетах

В "Шахедах" наши эксперты обнаружили сервоприводы, процессоры, переключатели, генераторы из США, контактные наконечники из Ирана, свечи зажигания, индикаторы из Китая, электрические топливные насосы из Германии и Великобритании, сальники из Тайваня, модули Шоттки из Южной Кореи и т.д.

В ракете "Кинжал" – датчики из Испании, буферы, диоды, трансиверы, преобразователи из США, флеш-память из Тайваня, фильтры из Японии, реле из Германии, преобразователи из Швейцарии и т.д.

Микрочипы нидерландских компаний NXP и Nexperia также, несмотря на санкции, до сих пор попадают в Россию. Продукцию этих компаний находили в БПЛА Shahed-136, ZALA, ПТЕРО, "Элерон-3СВ", "Куб", "Орлан-10", "Тахион", "Герань-2", ракетах Х-101, ОТРК "Искандер".

Это означает, что все ракеты и дроны, их основная высокотехнологичная составляющая, без которой они бы не могли существовать, произведены не в России, а в других странах. Речь идет о компонентах систем навигации, управления, наводки, микросхемах, различных чипах, датчиках, платах.

У большинства перечисленных электронных компонентов нет исключительного назначения для изготовления оружия.

"Есть детали двойного назначения, которые используются и в быту. В стиральных машинках, компьютерных технологиях, сетевой связи и т.д. Такие товары завозят для одного использования, а в конце концов делают составляющими оружия. В ракетах одного типа нет одинакового набора компонентов в конкретных системах. Исходят из того, что имеют, что смогли завести в РФ", – отметила Нестор.

Как сообщал OBOZ.UA, крылатая ракета дальнего радиуса действия Х-101, которой Россия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве, была оснащена микросхемой из США. Речь идет о полевой программируемой матрице ворот Field Programmable Gate Array.

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