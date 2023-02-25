Россия держит в Черном море 9 кораблей: стало известно, сколько ''Калибров'' может быть нацелено на Украину

По состоянию на 25 февраля, Россия держит в Черном море 9 кораблей. Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом в 8 ракет.

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Об этом сообщили в Facebook Военно-морских сил ВС Украины. Отмечается также, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Черному морю совершили 14 судов, из них 8 – продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, государство-террорист держит свои корабли в Средиземном море, где из 10 судов 5 носителей "Калибров" общим залпом 72 ракеты. Еще один вражеский корабль находится в Азовском море.

Кроме того, ВМС ВСУ отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним: 21 февраля в Черном море у берегов Краснодарского края РФ затонуло российское сухогруз Seamark с мраморной крошкой. Корабль переломился пополам в условиях шторма, поскольку высота волн в районе аварии достигала трех метров.

На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России, один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОК "Юг" сообщили, что российские войска активизировали разведку с помощью беспилотников, а вечером 24 февраля в акваторию Черного моря оккупанты вывели корабль с "Калибрами" на борту. Это может быть началом дальнейшего наращивания ракетоносителей в море и подготовкой к предстоящим ударам по Украине.

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