newspaper
img

Россия держит в Черном море 9 кораблей: стало известно, сколько "Калибров" может быть нацелено на Украину

Марина Погорилко
War
1 минута
1,2 т.
В Черном море находится один ракетоноситель

По состоянию на 25 февраля, Россия держит в Черном море 9 кораблей. Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом в 8 ракет.

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook Военно-морских сил ВС Украины. Отмечается также, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Черному морю совершили 14 судов, из них 8 – продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, государство-террорист держит свои корабли в Средиземном море, где из 10 судов 5 носителей "Калибров" общим залпом 72 ракеты. Еще один вражеский корабль находится в Азовском море.

Россия держит в Черном море 9 кораблей: стало известно, сколько ''Калибров'' может быть нацелено на Украину

Кроме того, ВМС ВСУ отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Россия держит в Черном море 9 кораблей: стало известно, сколько ''Калибров'' может быть нацелено на Украину

Напомним: 21 февраля в Черном море у берегов Краснодарского края РФ затонуло российское сухогруз Seamark с мраморной крошкой. Корабль переломился пополам в условиях шторма, поскольку высота волн в районе аварии достигала трех метров.

На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России, один из них погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОК "Юг" сообщили, что российские войска активизировали разведку с помощью беспилотников, а вечером 24 февраля в акваторию Черного моря оккупанты вывели корабль с "Калибрами" на борту. Это может быть началом дальнейшего наращивания ракетоносителей в море и подготовкой к предстоящим ударам по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!