Россия держит в Черном море четыре корабля: в Силах обороны оценили уровень ракетной угрозы

Страна-агрессор Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях семь своих кораблей. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр", общий залп – до восьми ракет.

Такие данные по состоянию на 08:00 утра, 10 февраля, озвучили в Военно-морских силах Украины. По данным ведомства:

– в Черном море дежурят четыре вражеских корабля;

– в Азовском море – один вражеский корабль;

– в Средиземном море – два вражеских корабля, среди которых один – носитель "Калибров" с общим залпом до восьми ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

– в Азовское море – 11 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор;

– в Черное море – 13 судов, из них пять продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Отметим, войска РФ запускают "Калибры" с кораблей в Черном и Каспийском морях. Из акватории Средиземного моря агрессор выпускал эти ракеты по целям в Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на прошлое утро в Черном, Азовском и Средиземном морях фиксировалась аналогичная ситуация с вражескими судами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!