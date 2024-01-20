Россия держит в Черном море два корабля: среди них – носитель 'Калибров'

В Черное море Россия вывела на боевое дежурство два военных корабля. Среди них – ракетоноситель с общим залпом до восьми "Калибров".

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Еще два судна враг удерживает в Азовском и Средиземном морях. О ситуации на 8:00 утра 20 января рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Так, утром 20 января на боевом дежурстве в Черном море Российская Федерация удерживает два военных корабля. Среди них – один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.

Один вражеский корабль фиксировался утром в Азовском море. Еще один – в Средиземном. Ракетоносителей среди них нет.

Кроме того, в ВМС ВСУ рассказали, что в течение суток в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошли три судна. Ни одно из них не двигалось из пролива Босфор. В Черное море прошли четыре корабля, один из них продолжил движение в направлении Босфора.

Напомним, на днях стало известно, что три страны НАТО займутся разминированием Черного моря. Соглашение о совместном противодействии морским минам, угрожающим судоходству в Черном море с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, заключили Турция, Болгария и Румыния.

Достигнутые договоренности предполагают создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.