Россия держит в Черном море шесть вражеских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет 'Калибр'

Страна-агрессор Россия вывела шесть военных кораблей в Черное море. Половина из них являются носителями крылатых ракет "Калибр", которыми враг наносит удары по Украине.

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Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Информация была собрана на 06:00 воскресенья, 24 ноября.

По данным военных, из шести российских кораблей в Черном море есть три ракетоносителя "Калибров" общим залпом до шести ракет.

"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

– четыре корабля к Черному морю (из них один продолжил движение в направлении пролива Босфор);

– пять судов к Азовому морю (из них три двигались из пролива Босфор).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября дроны ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море. В результате "инновационной спецоперации" была поражена флотилия РФ в Дагестане – за 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

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