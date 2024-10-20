Россия дискредитирует идею ядерного разоружения: Джердж объяснил, почему Украина имеет право дискутировать на тему восстановления ядерного оружия

В будущем Украина имеет возможность восстановить свой ядерный потенциал, если такая потребность возникнет. Для выполнения такой задачи необходимо выделить деньги и ресурсы.

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Однако сейчас разговоры о ядерном оружии следует рассценивать просто как политическое заявление. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал глава общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

По его словам, Украина имеем полное право дискутировать на тему ядерного оружия, ведь в нашей страны был третий в мире ядерный потенциал. Однако Украина отдала оружие массового поражения в качестве примера для ядерного разоружения всего мира.

"Потому что есть общая идея ядерного разоружения с тем, чтобы наша планета в будущем была без ядерного оружия. Поэтому мы сделали шаг для этого, пример привели. Но, к сожалению, Россия просто дискредитирует эту идею ядерного разоружения, потому что получается так, что избавившаяся от ядерного оружия страна на нее совершают нападение, хотят его полностью уничтожить, убивают ее граждан, просто пытают, детей вывозят, эксплуатируют. Все, что делает Россия с Украиной. Какие-то заявления о том, что нужно уничтожить украинскую культуру, украинский язык, всех украинцев уничтожить", – заявил Джердж.

При этом он подчеркнул, что страны, имеющие ядерное оружие, смотрят на российскую агрессию и понимают, что если они избавятся от ядерного оружия, то с ними может произойти такое же. Джердж отметил, что когда Россия побеждает и приобретает какие-то для себя позитивы в этой войне, то тогда это сигнал для многих стран создать ядерное оружие.

Джердж заявил, что если Украине предложат варианты, чтобы реализовать защиту страны, тогда не придется говорить о ядерном оружии. Однако сейчас наша страна может выносить на повестку дня эту дискуссию.

"Это не значит, что мы на самом деле это будем делать, но как политическое заявление оно вполне имеет право на существование. Тем более что я говорю, что у нас была Чернобыльская катастрофа, у нас есть атомные электростанции, у нас есть урановая руда в Желтых Водах, у нас, наконец, ядерное оружие было. Так что мы можем полностью говорить на эту тему, и у нас есть все основания", – сказал Джердж.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил необходимость вступления Украины в НАТО. По словам Зеленского, в противном случае Украина будет вынуждена разработать ядерное оружие. Либо НАТО, либо ядерный потенциал – другого выхода у Украины нет, подчеркнул Зеленский.

Напомним, диктатор Владимир Путин, комментируя возможность обновления Украиной ядерного потенциала, назвал эти заявления "очередной провокацией". Он заявил, что Россия сможет отследить какие-либо шаги Киева в этом направлении и не допустит создания ядерного оружия.

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