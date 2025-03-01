Страна-агрессор после трех лет войны так и не смогла добиться преимущества в воздухе над Украиной и защитить от атак свои стратегические военные объекты. И это несмотря на технологическое и количественное большинство. В частности, Россия уже прибегла к использованию своей тактической авиации, например истребителей Су-34.

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Об этом сообщили в британской разведке. Также РФ последовательно применяет дроны-камикадзе, что дало пространство и время для восстановления своего парка дальней авиации и связанных с ним запасов крылатых и баллистических ракет.

Украина успешно использовала БпЛА против военных целей и инфраструктуры в России и увеличивает регулярность атак по территории страны-агрессора. Британская сторона напомнила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и обстрелы четырех российских стратегических складах боеприпасов в сентябре 2024 года.

"Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, является наибольшей потерей боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей во время войны. Такие украинские успехи отмечают постоянную неспособность страны-агрессора оградить стратегические военные объекты от атак", - отметили в британском Минобороны.

Там добавили, что это указывает на вызов, с которым сталкивается РФ, защищая свою инфраструктуру и операции на линии фронта.

В ISW оценили потери России за три года великой войны и объяснили, готов ли Путин к ее завершению. Там отметили, что страна-агрессор накопила недопустимые потери личного состава и техники ВС РФ. Но российский диктатор Владимир Путин остается преданным продолжению своей войны, несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления в стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны предостерегли, что так называемые стамбульские протоколы начала 2022 года не могут являться "ориентирами" для переговоров между Россией и Украиной, как предложили в США. Ведь очевидно, что соглашение на основе этих договоренностей, на которые надеется Кремль, фактически будет документом о капитуляции Киева.

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