'Россия должна ответить': Зеленский отреагировал на ночной обстрел Харькова, в результате которого сгорело 15 домов. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт, который оккупанты совершили в Харькове. Захватчики убили мирных жителей, в том числе, детей и сожгли 15 домов.

Глава государства заявил, что страна-террорист РФ должна ответить за свои действия. Об этом президент сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам президента, ночью 9 февраля российская террористическая армия ударила по Харькову дронами-камикадзе Shahed, в результате чего возник сильный пожар. Вследствие обстрела погибла целая семья: родители и трое детей. Также среди погибших мужчина и женщина.

"Старшему сыну, Алексею, 7 лет, среднему, Михаилу, 4 года, младший – Павел, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал Зеленский.

Также президент сообщил, что на месте теракта продолжают работать экстренные службы. Десятки людей были эвакуированы, а четырех человек, в том числе, одного ребенка, спасли. Зеленский заверил, что все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий обстрела, каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

Новость дополняется…