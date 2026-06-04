'Россия должна понести ответственность': Зеленский рассказал, сколько детей оккупанты убили в Украине

В четверг, 4 июня, в мире отмечают Международный день невинных детей – жертв агрессии. В этот день чтят память детей, пострадавших от войны и насилия. Украина же чтит детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Видео дня

С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года погибло по меньшей мере 707 маленьких украинцев. Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно

Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 707 украинских детей. За эти военные преступления страна-агрессор должна ответить.

"Этот день чтит детей, пострадавших от войны и насилия. С начала полномасштабного вторжения Россия убила по меньшей мере 707 маленьких украинцев. Каждая смерть – ребенок, у которого отобрали будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления", – отметил президент.

В опубликованном видео рассказали истории некоторых детей, которых убила Россия.

Так, восьмилетний Богдан погиб на детской площадке в Черкассах, он играл с другими детьми, когда рядом прилетел российский дрон.

Четырехлетняя Кристина, отец которой собственноручно построил дом, погибла от российского удара по дому ночью. Когда все спали, российский дрон попал в дом и убил ее.

Тела 12-летней Любавы и ее 17-летней сестры спасатели достали под завалами дома, в который попала российская ракета. Девушки любили рисовать, интересовались искусством. Их отец – защитник Украины – погиб на войне.

Двухлетние близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава погибли вместе со своим отцом-военным. Это было в их первую ночь после переезда из приграничья подальше от российских обстрелов.

Сколько детей погибли и пострадали от российской агрессии

В Министерстве иностранных дел отметили, что украинские дети уже тринадцатый год страдают от преступных действий России.

"Украинские дети уже более двенадцати лет страдают от российской агрессии, а с начала полномасштабного вторжения в 2022 году стали мишенью системной политики террора, депортации, принудительной ассимиляции, милитаризации и стирания украинской идентичности", – говорится на сайте МИД.

Там привели цифры, свидетельствующие о масштабе трагедии, которую нанесла российская агрессия Украине.

Так, по меньшей мере 707 украинских детей были убиты, 2548 — ранены, 2317 — считаются пропавшими без вести. Более 20 тысяч украинских детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены Россией. Только 2212 детей удалось вернуть домой.

И отметили, что эти цифры не являются окончательными, поскольку из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины точное количество установить нельзя.

В министерстве отметили, что особо тяжким преступлением Российской Федерации остается незаконная депортация и принудительное перемещение украинских детей.

"Россия скрывает информацию об их местонахождении, меняет персональные данные, навязывает российское гражданство, передает детей в российские семьи и государственные учреждения, подвергает их идеологической обработке, милитаризации и насильственной русификации", – говорится в материале.

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