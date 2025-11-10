'Россия должна терять': Зеленский – о ситуации на фронте, новых соглашениях с партнерами и результатах важных совещаний. Видео

В понедельник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заслушал несколько докладов по ситуации на фронте от военных. По результатам стало известно о том, что никакого значительного результата у оккупанта на украинских землях нет.

И это чрезвычайно важно. Такое заявление украинский лидер сделал во время традиционного вечернего обращения.

"Покровское направление, районы Доброполья, Донетчина в целом – мы защищаем наши позиции. Защищаем позиции и на всех других направлениях фронта, и это наиболее весомый результат для нашего государства. Я хочу поблагодарить каждое подразделение, всех наших воинов", – рассказал президент.

