"Россия должна вывести войска из Украины": в Госдепе США отреагировали на "мирный план" Орбана

Для мира в Украине Россия должна вывести свои войска с временно оккупированных территорий. Об этом заявили в Государственном департаменте США, комментируя предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире".

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Не стрелять по российских захватчиках Орбан предложил Украине 2 июля, во время визита в Киев. Точнее, он поинтересовался, "нельзя ли сделать иначе" – потому что мирные инициативы Украины якобы "требуют много времени и очень усложнены правилами дипломатии". Позже того же дня заместитель пресс-секретаря американского Госдепа Ведант Пател прокомментировал высказывания венгерского политика.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", – сказал Пател.

Представитель Госдепа подчеркнул, что РФ – агрессор, который пренебрегает Уставом ООН и посягает на территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Я оставлю право соответствующим странам говорить о своей политике, но мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, имеющее влияние или играющее определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", – заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Виктор Орбан посетил Украину 2 июля 2024 года впервые за все время полномасштабной войны. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

– Дипломат, эксперт по международным вопросам Ярослав Войтко заявил, что своим "мирным предложением" Орбан передал Киеву кремлевский месседж.

– Впрочем, Зеленский оценил визит венгерского премьера довольно позитивно. Лидер Украинского государства сказал, что отношения Будапешта и Киева меняются. Также он упомянул о "хороших двусторонних результатах" переговоров.

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