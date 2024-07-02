'Есть хорошие перспективы': Зеленский намекнул на возможности во внешней разведке, которыми Украина может воспользоваться. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможности во внешней разведке, которыми Украина может воспользоваться. По его словам, в этом контексте очень хорошие перспективы.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения во вторник, 2 июля. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Было несколько важных докладов сегодня. Только что докладывал руководитель Службы внешней разведки. Понятный круг вопросов – о том, что нам угрожает и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы", – сказал он.

Президент также рассказал, что сегодня Украину посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – впервые за многие годы и впервые с начала войны. Важно, что визит состоялся сразу после начала председательства Венгрии в ЕС.

По словам Зеленского, это четкий сигнал о необходимости сохранения единства и совместных действий в Европе.

"Многие говорили о пути к миру, и именно к справедливому миру, длительному, честному. Я поблагодарил и участие в Саммите мира, и поддержку коммюнике. Рассказал о том, чего мы уже добились с партнерами в работе между саммитами, готовя уже второй Саммит мира. Есть хорошие наработки, и будет их еще больше. Я пригласил Венгрию и Премьер-министра Орбана принять соответствующие усилия. Есть также хорошие наши двусторонние результаты. В общем, мы видим, что это уже совсем другие отношения Украины и Венгрии: конкретные и мы учитываем взаимные интересы. Договорились по разным деталям – экономическим, политическим, – которыми займутся наши команды. И очень важно, что мы наметим наши отношения, наши достижения в новом документе – в соглашении, которое будет определять добрососедство для Украины и Венгрии", – сказал он.

Президент также рассказал, что общался с Марком Рютте, который завершил свою работу в правительстве Нидерландов и теперь будет работать в Североатлантическом альянсе.

"Я поблагодарил его за поддержку в эти годы: Нидерланды без преувеличений помогли спасти тысячи и тысячи жизней наших людей. Украина всегда будет за это благодарна. И также желаю новому правительству Нидерландов, новому Премьер-министру успехов и действительно эффективного лидерства", – объяснил он.

Кроме того, глава правительства Украины Денис Шмигаль также сделал длительный и подробный доклад. Чиновники начали активно работать в регионах, в частности на Донетчине, где много социальных и инфраструктурных проблем. Уже есть проекты решений правительства по водоснабжению, восстановлению и обеспечению людей необходимым. Чиновники продолжат работу и в других регионах, имеющих особые проблемы из-за войны.

"Глава правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ и все остальное. Доложил и о восстановлении и нашей работе с европейскими партнерами для расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, согласованный с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь. Делаем все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Чиновники наши работают над соответствующим согласием", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что поручил вице-премьер-министру Михаилу Федорову подготовить анализ операторов связи и гарантирование связи при отключениях электричества. Министру энергетики Герману Галущенко поручено информировать людей о состоянии работ в энергетике и имеющихся дефицитах.

Зеленский подчеркнул, что правительство должно активнее работать для обеспечения наших людей и компаний всем необходимым для преодоления этого сложного периода.

"Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены дополнительные системы "Петриот", о которых у нас договоренность с партнерами. Я благодарю всех, кто действительно полно работает ради Украины и украинцев! Я благодарю всех, кто верит в Украину, кто приближает нужные Украине результаты!" – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 июля, Украину посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. С начала полномасштабной войны это первая поездка в нашу страну венгерского политика.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня с Россией. Он также сказал, что мирные инициативы Зеленского требуют много времени и "можно пойти другим путем".

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