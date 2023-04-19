Россия достигла двух ключевых целей вторжения в Украину: Пристайко указал на замысел Кремля

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что одной из ключевых целей России было обеспечение сухопутного моста от РФ в Крым. Эту цель оккупанты достигли во время вторжения в 2022 году.

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Об этом посол рассказал в эксклюзивном интервью Newsweek. По его мнению, конечной целью России в войне может быть сохранение власти над сухопутным коридором.

Так, по словам Пристайко, если бы боевые действия завершились бы сейчас – поскольку к этому призывают некоторые мировые лидеры – Россия сохранила бы сухопутный коридор от Крыма до своих границ. Это, по мнению посла, все еще считалось успехом для Москвы.

"Они этого хотели, и они это имеют. Очевидно, что Керченский мост не может обслуживать более 2 миллионов человек", – намекнул посол на мост, соединяющий Крым с Россией, построенный оккупантами после аннексии украинского полуострова в 2014 году.

Он отметил, что Кремль прежде всего имел целью обеспечить полуостров водой, а также им необходима была большая электростанция, которая могла бы обеспечить этот регион. Да, россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию.

"Я с самого начала говорил, что на самом деле этого хотела Россия и потому бы они на нас напали", – заявил Пристайко. "Возможно, они не прошли весь путь (в Киев. – Ред.). Они на самом деле это сделали, потому что увидели возможность. Но им это не нужно было".

Отметим, что президент Украины дал четко понять, что о мирных переговорах с РФ не может идти речь, пока россияне не покинут все оккупированные территории Украины. Так, на будущее украинское контрнаступление надеются, что оно станет началом краха России, в то время как сигналы из Кремля указывают на то, что Путин готов к длительной войне.

Так, помощник Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев, возможно, будет готов возобновить мирные переговоры с Москвой, когда украинские войска дойдут до порога Крыма после предстоящего контрнаступления на юге.

"Преобладает мнение, что Крым будет конкретной точкой, в которой придется хорошо подумать", – утверждает Пристайко. "Мне нравится мнение, что восток не является проблемой – его надо будет уволить. Когда мы дойдем до того, чтобы освобождать Крым, мы дважды подумаем".

В то же время, посол не исключает, что Вооруженные силы Украины могут начать свое контрнаступление именно с территории Крыма, что будет еще более неожиданно для оккупантов.

"Кстати, это все снова может быть частью тумана войны", – отметил посол. "Возможно, мы сначала нападем на Крым, потому что все ожидают, что мы пойдем на восток".

Ранее сообщалось, что Путин перевел на московское время временно оккупированные территории Украины. В документе террориста говорится о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, что кафиры активно готовятся к обороне и опрокидывают в Украину "зубы дракона" и укрепление для блиндажей.

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