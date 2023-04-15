Путин перевел на московское время временно оккупированные территории Украины

Главный военный преступник России Владимир Путин издал указ о переводе временно оккупированных территорий Украины на московское время. В документе террориста речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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Таким образом диктатор надеется сепарировать временно захваченные территории Украины. Об очередном преступлении Путина пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Государство-террорист РФ в результате геноцидной и кровавой войны временно захватило территории четырех областей Украины, а жители этих регионов, следовательно, стали заложниками россиян.

Кроме принудительной паспортизации, неадекватной пропаганды и притеснения прав мирных жителей россияне теперь взялись "русифицировать" время.

Согласно указу диктатора, временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей теперь будут жить по московскому времени. Это подразумевает отказ от перевода часов на зимнее время.

Напомним, российские военные преступники продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. Террористы фактически сделали сотни тысяч украинцев заложниками и теперь запрещают им покидать захваченные территории.

Ранее сообщалось, что российские террористы продолжают заниматься грабежом и мародерством на временно оккупированных территориях Украины. В Новокаховском районе Херсонской области россияне воруют даже масло из электротрансформаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные видят признаки так называемого жеста доброй воли оккупантов, которые рассредоточились на временно захваченной части Херсонской области. Солдаты вражеской армии пытаются там паковать украденные у украинцев вещи и отправлять их в Россию.

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