Оккупанты запрещают выезд с захваченных территорий без паспорта России – ЦНС

Российские военные преступники продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. Террористы фактически сделали сотни тысяч украинцев заложниками и теперь запрещают им покидать захваченные территории.

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Также войска РФ начали чаще задерживать людей без так называемых паспортов РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Без российского паспорта украинцу на каждом блокпосту путинских оккупантов гарантирована углубленная проверка или даже задержание. Враг фактически запретил свободное передвижение по региону без паспорта РФ.

В то же время наличие вражеского паспорта в большинстве случаев освобождает от подобных проблем. Следовательно, покинуть регион с украинским паспортом, выезжая в Россию – почти невозможно. Выезд на свободные территории Украины оккупанты закрыли еще в прошлом году.

Практически оккупанты держат местных жителей как заложников, и создают такие условия, когда жизнь без паспорта России невозможна.

Также в ЦНС предупредили, что в последнее время для принудительной паспортизации россиянами применяется, в частности, новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдача государственных жилищных сертификатов России, предназначенных для приобретения жилья на территории страны-террориста.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию населения. В населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

Российские оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области планируют к лету паспортизировать 50% оставшегося там населения, а к осени – 80%.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонщины захватчики продолжают террор мирного населения, заставляя людей оформлять российские паспорта. В случае отказа войска РФ угрожают местным жителям карательными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Владимир Путин выдал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

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