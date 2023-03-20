Формируют выездные бригады: Федоров рассказал, как оккупанты заставляют украинцев брать паспорта РФ и какой "план" им дали из Кремля

Российские оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области планируют к лету паспортизировать 50% оставшегося там населения, а к осени – 80%. Пытаясь достичь поставленных целей, россияне сделали невыносимой жизнь населения, превращая людей в нищих и заключенных, которые ни одного шага не смогут сделать без российской бумажки.

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Цель окупантов единственная – присоединить к своему преступлению как можно больше людей и "обеспечить выборы", запланированные на сентябрь 2023 года. Об этом сообщил украинский мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, отметив, что теперь любое действие людей должно иметь признаки паспортизации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Для этого рашисты формируют выездные бригады по селам, а из самих жителей делают нищих и узников, которые ни одного шага не смогут сделать без российской бумажки", – рассказал он.

"Например, если ты хочешь подключить интернет у себя дома, ты должен прийти либо с российским паспортом, либо с заявкой на его получение. Если ты хочешь получить пропуск для проезда между городами временно оккупированной территории – такая же ситуация, ты должен получить РФовский паспорт. Или если ты хочешь получить какие-то социальные выплаты, и мы понимаем, что жителям уже некуда деваться, потому что за год все сбережения закончились, то ты также должен получить российский паспорт", – пояснил чиновник.

"Хорошо, что у нашего государства, Вооруженных Сил Украины и всего цивилизованного мира другие планы – освободить и украинскую землю, и наших людей от бешеной вирусни", – констатировал Федоров.

Напомним: ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные преступники устроили пыточную рядом со службой выдачи паспортов РФ. А на улицах города часто появляются автомобили "военной полиции", сотрудники которой, в частности, устраивают фильтрацию на блокпостах.

Российские документы украинским жителям захватчики незаконно выдают в районе делового квартала по улице Чернышевского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно оккупированной территории Херсонщины захватчики продолжают террор мирного населения, заставляя людей оформлять так называемые российские паспорта. В случае отказа войска РФ угрожают местным жителям карательными действиями;

– диктатор Владимир Путин выдал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для держателей паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

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