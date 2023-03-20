В Мелитополе оккупанты устроили пыточную рядом со службой выдачи паспортов РФ и завезли "военную полицию" – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные преступники устроили пыточную рядом со службой выдачи паспортов РФ. А на улицах города часто появляются автомобили "военной полиции", сотрудники которой в том числе устраивают фильтрацию на блок-постах.

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Также они сопровождают колонны военной техники противника и автобусы, где перевозят солдат. О том, что происходит в городе, 20 марта рассказал Telegram-канал "РИА-Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские документы украинским жителям захватчики незаконно выдают в районе делового квартала по улице Чернышевского. Там в зданиях бывших админцентров размещается так называемая "миграционная служба", перекрыто движение.

"В двух шагах от места выдачи российских паспортов в здании бывшего шестого отдела расположено р**истское гестапо, где в застенках удерживают и пытают подозреваемых в "терактах" мелитопольцев", – сказано в сообщении.

Родным людей, попавших в пыточную, не говорят, где именно находится близкий человек. Через 2-3 месяца пленникам обычно продлевают срок "ареста".

Всех, кому необходимо пройти в сторону "миграционной службы", российские военные обыскивают – даже проверяют женские сумочки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Британская разведка считает, что объявление "столицей" временно захваченной части Запорожской области города Мелитополь свидетельствует о том, что руководство страны-агрессора РФ признает: вряд ли они смогут оккупировать само Запорожье в ближайшем будущем. Террористы понимают, что совершить значительное продвижение на этом участке российские войска не в силах.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что на Запорожском направлении армия РФ активно готовится к обороне.

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