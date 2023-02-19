На Запорожском направлении войска РФ строят подземные бункерные ''города'', готовясь к обороне

На Запорожском направлении армия страны-агрессора РФ активно готовится к обороне. Противник не только стягивает туда живую силу, но и строит целые подземные "города". В частности, это происходит в Мелитопольском районе.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Например, вблизи села Новониколаевка оккупанты экскаваторами роют большие окопы.

На этом россияне решили не останавливаться, поэтому в вырытых ямах они в три ряда закапывают морские контейнеры, обустраивая их как бункеры.

А в самом Мелитополе противник изучает подземные тоннели. Захватчики провели инвентаризацию всех бомбоубежищ и приказали коммунальщикам проводить в них ремонтные работы.

Эти бункеры, расположенные под зданиями СБУ, налоговой инспекции, Таврического государственного агротехнологического университета и Дворца культуры железнодорожников, оккупанты собираются использовать не для защиты местного населения, а для своих нужд.

"Оборону города они точно готовят. Они построили несколько линий обороны от Васильевки до Мелитополя, от Бердянска до Мелитополя, а также со стороны Херсона они начали строить целые подземные города", – говорит Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перебросила на Запорожское направление новую партию наемников ЧВК "Вагнер". 43 автобуса с завербованными осужденными заметили в оккупированном Мелитополе.

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