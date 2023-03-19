В Кремле признают провал планов: разведка Британии объяснила, что стоит за громким заявлением оккупантов в отношении Мелитополя

Объявление "столицей" временно захваченной части Запорожской области города Мелитополь свидетельствует о том, что руководство страны-агрессора РФ признает: вряд ли они смогут оккупировать само Запорожье в ближайшем будущем. Террористы понимают, что совершить значительное продвижение на этом участке российские войска не в силах.

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Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 19 марта на странице в Twitter опубликовало новый отчет разведки о ситуации в Украине. Пресс-служба напомнила, что незаконные "власти" временно неподконтрольной части Запорожской области издали указ, объявляющий оккупированный Мелитополь "столицей" региона, 3 марта 2023 года.

Назначенный Россией "глава области" Евгений Балицкий заявил: мол, это временная мера до тех пор, пока город Запорожье не перейдет под контроль России.

В британской разведке подчеркнули, что до сих пор российские военные в своем наступлении областного центра не достигли.

"Запорожская — одна из четырех областей, которые, по утверждению президента Путина, были присоединены к Российской Федерации 30 сентября 2022 года... Запорожье – крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, который находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта", – отметили в отчете.

"Тихое заявление об альтернативной столице, скорее всего, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", – объяснили разведчики.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Мелитополе в последнее время все меньше оккупантов в форме, поскольку многие военнослужащие страны-агрессора переоделись в гражданское. Оккупанты продолжают мародерить, например, 15 марта с территории подстанции "Мелитопольская-150" украли высоковольтные столбы.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на Запорожском направлении армия РФ активно готовится к обороне.

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