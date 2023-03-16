В Мелитополе воруют столбы, а в Молочанске говорят об эвакуации: оккупанты на Запорожье готовятся к "жесту доброй воли" – СМИ

В городе Молочанск на временно оккупированной территории Запорожской области россияне объявили "эвакуацию" гражданского населения. Автобусы, которыми украинцев планируют вывезти в Россию, прибудут в 20-х числах марта.

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В Мелитополе тем временем – все меньше оккупантов в форме, поскольку многие военнослужащие страны-агрессора переоделись в гражданское. Там фиксируются новые случаи мародерства, пишет Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"В оккупированной части Запорожской области р**исты, похоже, готовятся к жесту доброй воли", – предположили авторы сообщества.

Они рассказали, что количество вражеских военнослужащих в форме в Мелитополе значительно сократилось. "Аналогичная ситуация – и в поселке Мирное Мелитопольского района. Там р**исты даже стали бороды сбривать и маскируются под мирных жителей", – сообщили в Telegram.

Захватчики снимают в офисах Мелитополя кондиционеры и в целом крадут все, что можно украсть. Например, 15 марта с территории подстанции "Мелитопольская-150" по улице Крупской оккупанты украли высоковольтные столбы. Их погрузили на лафеты и вывезли из города.

В сельских советах Токмакского района россияне запретили местным жителям общаться на украинском языке. Жителям села говорят: "Вы теперь в России. Привыкайте".

В Молочанске местным жителям, наоборот, объявили, что планируется так называемая эвакуация в РФ. "Сами военные между собой говорят, что 20 или 22 марта якобы начнется наступление ВСУ. Они его очень боятся и каждый день это обсуждают между собой возле магазинов, сельсовета", – рассказывают местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Мелитополя Иван Федоров тоже рассказывал, что оккупанты на территории Запорожской области готовятся к бегству. В Васильевском районе начинают зачищать коллаборантов, например, одного из заместителей "военной администрации" посадили на подвал и обвиняют в разворовывании денег.

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