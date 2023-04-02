Российские оккупанты заставляют получать паспорта РФ на Херсонщине и массово присваивают жилье украинцев

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, на временно захваченной территории Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию населения.

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В населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 апреля.

Военные преступники заявляют гражданам Украины, что все, кто не получил российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд.

Кроме того, российская оккупационная так называемая "власть" с целью присвоения недвижимости граждан Украины активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения.

Напомним, российские оккупанты на временно захваченной территории Запорожской области планируют к лету паспортизировать 50% оставшегося там населения, а к осени – 80%.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Херсонщины захватчики продолжают террор мирного населения, заставляя людей оформлять российские паспорта. В случае отказа войска РФ угрожают местным жителям карательными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Владимир Путин выдал указ об упрощенном выходе из гражданства Украины для владельцев паспортов РФ. В Кремле заявили, что прекращение гражданства Украины вступает в силу со дня подачи заявления в МВД РФ.

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