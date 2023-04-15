В Херсонской области оккупанты начали сливать масло из электротрансформаторов: без света остаются целые улицы

Российские террористы продолжают заниматься грабежом и мародерством на временно оккупированных территориях Украины. В Новокаховском районе Херсонской области россияне воруют даже масло из электротрансформаторов.

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В результате этого оккупированные населенные пункты остаются без света. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 апреля.

Мародерство российских оккупационных войск на Херсонщине набирает обороты. В результате разворовывания трансформаторов отдельно взятые улицы населенных пунктов Новокаховского района остаются без электричества.

"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, на оккупированных территориях россияне продолжают мародерить в домах украинцев, вынужденных покинуть их из-за войны. Оккупанты откровенно хвастаются родственникам, что хорошо питаются благодаря наворованной еде.

Ранее сообщалось, что оккупанты вывозят гражданских из Олешек Херсонской области, чтобы занять их дома. В городе сейчас процветает мародерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные видят признаки так называемого жеста доброй воли оккупантов, которые рассредоточились на временно захваченной части Херсонской области. Солдаты вражеской армии пытаются там паковать украденные у украинцев вещи и отправлять их в Россию.

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