'Болото, грязь, валяются трупы': оккупант пожаловался сыну на реалии войны в Украине, но похвастался, что намародерил еды

На оккупированных территориях рашисты продолжают мародерить в домах украинцев, вынужденных покинуть их из-за войны. Оккупанты откровенно хвастаются родственникам, что хорошо питаются благодаря наворованной еде.

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале группы "Информационное сопротивление". Как стало известно из перехваченного разговора российского военного с сыном, несмотря на болото, грязь и кучу трупов, оккупантам живется неплохо, поскольку те объедаются украденными продуктами.

Находящийся сейчас в Донецкой области российский солдат пытался объяснить сыну, для чего он воюет на территории Украины. Так, по словам оккупанта, в чужой стране он "защищает свою Родину", поэтому идут тяжелые бои, в которых "убивали нас, а мы их".

Немного дискомфорта в жизнь оккупанта привносит то, что вокруг окопов болото и грязь, и всюду валяются трупы. В то же время военный преступник хвастается тем, что намародерил кучу продуктов из домов украинцев, покинувших село. Ведь когда последние убегали от российских бомб, то оставили забитые продуктами подвалы.

"Еды, сынуля, валом, год спокойно жить можно: компоты, тушенки, сало, варенье", – хвастается наворованным рашист.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты вывозят гражданских из Олешек в Херсонскую область, чтобы занять их дома. В городе сейчас процветает мародерство. Именно такой вид на самом деле и имеет "русское освобождение".

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