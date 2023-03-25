В ВСУ заявили о признаках подготовки оккупантов к ''жесту доброй воли'' на Херсонщине

Украинские военные видят признаки так называемого жеста доброй воли оккупантов, которые рассредоточились на временно захваченной части Херсонской области. Солдаты вражеской армии пытаются там паковать украденные у украинцев вещи и отправлять их в Россию.

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Вместе с тем ВСУ с помощью боевых действий ВСУ выжимают из врагов эту "добрую волю" для окончательного ухода из региона. Об этом рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Уже жители как Правобережной, так и Левобережной Херсонщины знают "народную примету" – когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародеренное, отсылая в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, – это как правило подготовка к тем самым "жестам", – объяснила она.

По ее словам, украинских бойцов устраивает, если захватчики сами упакуются и уедут из Херсонщины.

Также добавила, что такие действия врага спровоцированы, в частности, боевой работой ВСУ, интенсивностью ведения боевых действий.

"Мы говорили о том, что зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – объяснила Гуменюк.

По просьбе журналистов, она прокомментировала, почему Генштаб ВСУ сделал заявление об уходе врага из Новой Каховки и опроверг его.

Напомним, что в вечерней сводке 23 марта говорилось, что все подразделения оккупационной армии покинули город. Но в течение часа Генштаб опроверг свое заявление, отметив, что оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке, а информация о якобы уходе врага из этого населенного пункта "была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных". Сами бойцы заявили, что они освободят и Новую Каховку.

"Военные тоже верят в хорошее и иногда желаемое кажется за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска спаковываются и уходят. Но после выхода одних подразделений, зашли другие. В населенных пунктах, прилегающих к врезу воды Левого берега, такая работа проводится часто. Ведь их оккупанты используют как места восстановления боевых подразделений после возвращения с более горячих точек", – объяснила ситуацию Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Новой Каховке все еще находятся российские войска, город живет в условиях оккупации. Там усилилось преследование мирных жителей, не согласных с режимом страны-агрессора.

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