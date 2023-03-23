В Генштабе уточнили данные по выходу окупантов из Новой Каховки: не вышли

Российские оккупанты продолжают временно находиться в захваченной ими Новой Каховке на Херсонщине. Информация о якобы их отходе из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там пообещали непременно освободить Новую Каховку, но не уточнили – когда именно.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", – заявили в Генштабе.

Как известно, российские оккупанты захватили украинский город Новая Каховка в Херсонской области еще 24 февраля 2022 года. С тех пор оккупанты обустроили там свою военную базу, однако ВСУ периодически обстреливали места дислокации россиян и уничтожали вражеские склады с оружием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном вечером 23 марта, сообщалось, что все подразделения оккупационных войск РФ, которые были размещены в Новой Каховке Херсонской области, покинули город. Также отмечалось, что до этого захватчики "конфисковали" у гражданского населения бытовую технику, драгоценности, одежду и мобильные телефоны в больших количествах.

Перед этим коллаборант Владимир Сальдо в эфире росТВ заявил, что линия обороны на левом берегу Херсонщины усилена в три раза.

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