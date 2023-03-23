Оккупанты сбежали из Новой Каховки на Херсонщине, прихватив с собой бытовую технику и вещи населения – Генштаб

Все подразделения оккупационных войск РФ, которые были размещены в Новой Каховке на Херсонщине, сбежали из города. Перед этим захватчики "конфисковали" у гражданского населения бытовую технику, драгоценности, одежду и мобильные телефоны в больших количествах.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 23 марта. Как отмечается, в ряде оккупированных населенных пунктов на левом берегу Херсонщины оккупанты начали поиски граждан с проукраинской позицией.

Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и проходивших службу в украинских правоохранительных органах.

На Херсонском, а также на Запорожском направлениях враг обороняется. Обстрелам оккупантов подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка – Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис и Херсон.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток захватить Бахмут – там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время украинские войска отбили атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка. Под вражеские обстрелы попали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

В течение суток враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Северск и Колодези Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг продолжает там инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

А на территории Белгородской области армия РФ удерживает группировку для демонстративных действий по недопущению переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Басовка и Волфино Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двуречное, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонщину с рабочим визитом. Глава государства пообщался с местными жителями и вручил награды воинам.

– Коллаборант Владимир Сальдо в эфире росТВ заявил, что линия обороны на левом берегу Херсонщины усилена в три раза.

– Партизаны движения "Атеш" подорвали железнодорожную линию на оккупированной части Херсонщины, чтобы усложнить логистику оккупантам. Взрыв прогремел между Раденском и Абрикосовкой.