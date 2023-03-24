Оккупанты усилили полицейский режим: в ВСУ рассказали, что происходит в Новой Каховке

В Новой Каховке Херсонской области все еще находятся российские войска, город живет в условиях оккупации. Там усилилось преследование мирных жителей, несогласных с режимом страны-агрессора.

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Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" утром 24 марта сообщил начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Вооруженных сил Дмитрий Плетенчук. По его словам, "полицейские" мероприятия оккупантов во временно захваченном городе происходят постоянно.

"Они [россияне] выискивают нелояльное к себе население, а его там много... Постоянно дезинформируют местных и пытаются убедить, что "Россия здесь навсегда" и "Украина их бросила" – это основные нарративы", – сказал военный.

Он добавил, что периодически путинские армейцы наносят удары по Новой Каховке из минометов, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Напомним, что Генеральный штаб ВС Украины вечером 23 марта сообщил о том, что войска РФ якобы покинули Новую Каховку, но вскоре опроверг собственное заявление.

Украинские военные уточнили, что враг еще находится в городе. "Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", – подчеркнули в ГШ ВСУ.

Напомним, что указанный город попал под российскую оккупацию еще в начале полномасштабной войны, в феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что до освобождения Новой Каховки еще далеко, а оккупанты, вероятно, к чему-то готовятся и пытаются психологически влиять на наших граждан.

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